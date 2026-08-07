Зеленский обсудил с Драпатым положение в Донбассе

Владимир Зеленский провел встречу с Михаилом Драпатым. Украинский лидер обсудил с новым главкомом ВСУ положение Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Как сообщил Зеленский в Telegram, разговор сосредоточился на вопросах защиты Константиновки, Славянска и Донбасса в целом. У главы киевского режима есть понимание, как усилить направление.

Украинский лидер в очередной раз заявил, что Киев работает на всех уровнях с целью получения ракет для средств ПВО. Ранее Зеленский сообщил, что готовит специальную санкционную операцию против России.