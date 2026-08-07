Победа России в конфликте на Украине не вызывает сомнений. Так считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

Как сказал Дотком в беседе с Такером Карлсоном, похоже, прямо сейчас на поле боя Россия победит Украину – при этом едва ли будет достигнуто мирное соглашение. А атаки на Россию будут продолжаться еще много лет.

Ким Дотком считает, что Москве необходимо готовиться к потенциальному прямому военному конфликту с европейскими странами. Что же касается будущего США, то, по мнению эксперта, рекордный американский госдолг спровоцирует новую Великую депрессию и тяжелейший финансовый кризис, передает РИА Новости.