Минздрав добавил пять лекарств в перечень жизненно необходимых

Включить в список жизненно необходимых лекарств еще пять препаратов — от рака молочной железы, гепатита C, синдрома Хантера, меланомы кожи и некоторых видов рака легкого — предложила комиссия Минздрава РФ.



"На очередном заседании комиссия по формированию перечней рекомендовала дополнить список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов еще пятью лекарственными препаратами. С учетом обсуждений, к включению рекомендованы: МНН "Трастузумаб дерукстекан" — применяется для лечения пациентов с неоперабельным и метастатическим HER2-положительным раком молочной железы", — сообщила пресс-служба министерства.

Лекарства для больных раком молочной железы и желудка признали жизненно важными. Препараты применяют при неоперабельных и метастатических опухолях. Они не избавляют от болезни, но продлевают жизнь на несколько лет, и всё это время пациент может вести привычный образ жизни.



При этом в Минздраве отметили, что отсутствие препарата в перечне не является препятствием для его доступности — по жизненным показаниям они могут быть назначены врачебной комиссией.