Школьная программа изменится с 1 сентября

Российские школьники с 1 сентября будут учиться по новой программе, все изменения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны, сообщил глава Минпросвещения.



Вводятся новые предметы, а также есть изменения в распределении урочных часов. Обществознание теперь будет изучаться только в 9-11 классах, а вот количество уроков истории увеличится. При этом по истории будет действовать единая программа с фиксированным временем на изучение предмета без права менять порядок тем.



Также в новом учебном году министерство вводит новый предмет — "Духовно-нравственная культура России". Пятиклассники начнут его изучать с января 2027 года, а 6-7-е классы — с 1 сентября 2027 года. Цель нового предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях.



Предмет "Основы безопасности и защиты Родины" с нового учебного года будет разделен на два единых обязательных курса — "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Школьники будут заниматься практической подготовкой, а также осваивать знания, необходимые для понимания значимости безопасности России.



Дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, отметили в Минпросвещения.



Также в некоторых школах в каждом регионе у учеников со второго по восьмой класс появятся оценки за поведение. Будут выделяться "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Далее будет рассмотрен вопрос о введении оценки поведения с 1 сентября 2027 года во всех российских школах.