Покупка разрезанных арбузов может быть опасна для здоровья

В Роспотребнадзоре сообщили, что покупать арбуз стоит только целым. Любой надрез провоцирует риск попадания пищевых инфекций в организм человека. Разрезать ягоду советуют только перед употреблением.



"Не допускается разрезание арбуза или дыни на части, а также вырезание кусочка "на пробу", поскольку в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск пищевых инфекций", — говорится в сообщении.



Покупать бахчевые следует только в санкционированных местах торговли, напомнили в федеральной службе. Продажа арбузов и дынь вдоль автомобильных дорог и на необорудованных точках запрещена и опасна.