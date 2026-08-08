В Сибири продолжается борьба с лесными пожарами

За сутки в Красноярском крае, где сохраняется наиболее сложная обстановка, ликвидировали два возгорания на площади почти пять тысяч гектаров. Работу вели возле села Луговатка, добраться туда можно только по воздуху.

С зависшего над поляной вертолёта десантировались наземные группы пожаротушения, также спустили оборудование. Из-за сложного рельефа работать им приходится вручную с ранцевыми огнетушителями и лопатами.

В мониторинге обстановки задействовано более 20-ти воздушных судов и беспилотная авиация. Такую разведку, в частности, проводят над Сохондинским заповедником.