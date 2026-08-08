На Тихоокеанском флоте прошли учения по отражению атак беспилотников

Корабельные группы Тихоокеанского флота провели масштабные учения в северо-западной части Тихого океана, Японском и Охотском морях. Экипажи отработали противодействие диверсионным группам и отражение беспилотных атак на воде и в воздухе.

Для контроля надводной обстановки в небо поднялись корабельные вертолёты. Пилоты провели визуальный осмотр акватории и поиск безэкипажных катеров условного противника. Для их ликвидации применили крупнокалиберные пулемёты. Кроме того, в ходе манёвров были выявлены и поражены воздушные цели.