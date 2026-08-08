В Москве с триумфом встретили российских прыгунов в воду

Снова доказали, что они лучшие. В Москву с чемпионата Европы по водным видам спорта вернулась российская сборная по прыжкам в воду. Спортсмены привезли шесть медалей, в том числе высшей пробы. Говорят, что соревнования были не из лёгких, приходилось работать на пределе возможностей. Но всё получилось.

Немного уставшие от длительного перелёта из Парижа, но довольные и с улыбками на лицах. Это наши чемпионы, которые доказали всей Европе , что в прыжках в воду нам равных нет. На чемпионате по водным видам спорта российские атлеты взяли шесть медалей – две золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Золотой дубль у Руслана Тернового. Выступал в королевском виде программе – прыжках с десятиметровой вышки. На эту вершину поднимаются только лучшие. Но выше всех забрался всё–таки наш спортсмен. И какой ценой.

Казалось бы, всё против Руслана. Сначала напомнила о себе застарелая травма колена. А затем палки в колёса начала вставлять и сама природа. Соревнования проходили на закате, и во время самого ответственно прыжка солнце буквально ослепило спортсмена.

Точно такая же проблема была и во время синхронных прыжков, в которой Руслан выступал вместе с Никитой Шлейхером. Но парни не дрогнули и выступили безупречно.

Три серебряные награды нашей сборной принесли Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, Илья Молчанов и Елизавета Кузина - в миксте, а сборная команда в составе Тернового, Беляевой, Трифоновой и Иванова - в командных соревнованиях. Единственную бронзу в личных дисциплинах завоевала Надежда Трифонова, показав третий результат в прыжках с трёхметрового трамплина.