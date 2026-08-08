Собянин: Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости

С начала этого года в Москве возвели более восьми миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Собянин.

Столица сохраняет высокие темпы строительства. По сравнению с прошлым годом они выросли более чем на треть. А всего по итогам этого года планируется ввести 16-ть миллионов квадратных метров недвижимости. С января в Москве объём строительства многоквартирных домов превысил три миллиона квадратных метров. В нежилом секторе основной рост обеспечило создание новых площадей для бизнеса.

Одним из важных элементов градостроительной политики столицы Собянин назвал программу комплексного развития территорий. На сегодня одобрены и уже реализуются 250 проектов программы.