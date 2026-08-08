Весь урожай погиб: в Нижегородской области птицефабрика отравила огороды местных жителей

Выжженные листья и засохшие растения. Настоящее экологическое бедствие в Нижегородской области. Там в одном из районов рапсовые поля обработали гербицидами. Вещество попало и на огороды. Теперь местные жители боятся собирать урожай.

Жители города Ворсмы Нижегородской области показывают, во что превратились их огороды: всё выжжено. Сначала на листьях появились белые пятна, а потом они стали чернеть. Буквально на глазах всё стало менять цвет и засыхать.

Причина ЧП - действие вещества диквата, которым местная птицефабрика обрабатывала свои поля с рапсом с помощью дрона. Вещество применяют для уничтожения сорняков и ботвы. После того, как листья засохнут легче собирать семена - корм для птиц.

Местные жители успели зафиксировать нарушение на видео. По закону обработку полей с воздуха можно проводить только в том случае, если участок находится не менее чем в семистах метрах от жилых домов. Но поле птицефабрики - намного ближе. Людей даже не предупредили об опасных работах. И многие успели съесть облитые гербицидами овощи, фрукты и зелень.

Опасное вещество осело и на овощах в теплицах. Погиб урожай огурцов, помидоров и кабачков. Пострадали даже огороды на расстоянии двух километров от поля птицефабрики.

Облако с опасным веществом накрыло и центр Ворсмы. В прошедшие выходные там отмечали День города. Птицефабрика произошедшее назвала форс- мажором, но ответственность переложила на подрядчика.

Пострадало более 160 домовладений. Представители птицефабрики уже не первый день обследуют огороды и составляют акты, чтобы потом провести оценку ущерба.