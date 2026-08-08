Киев снова просит денег у Евросоюза, на этот раз под предлогом помощи украинским аграриям. Брюсселю направили запрос на 220 миллионов евро. Фермеры терпят огромные убытки из-за блокады морских портов. Экспорт через Чёрное море полностью остановился. На сухопутных КПП - коллапс. Но вместо того, чтобы прекратить бессмысленную агрессию, режим вновь стоит с протянутой рукой.

Украина может потерять более половины экспорта сельхозпродукции в ближайшие два года, утверждает "Блумберг". Ведь железными дорогами или фурами, которые на границе стоят по несколько дней, много не увезёшь. По морю - дешевле и быстрей. Но украинские порты сейчас заблокированы, только накануне точными ударами российские войска поразили три сухогруза. Тем же Чёрным морем ВСУ перевозят западное вооружение.

Американцы советуют украинскому выскочке Зеленскому не пылить и в свою очередь избегать обстрелов танкеров, сообщает западная пресса. Через Каспийский трубопроводный консорциум проходит около 80% нефти из Казахстана, принадлежащей, в том числе и западным корпорациям.

А тут пришла новость из Пентагона об увольнении очень преданного Украине генерала. Чарльза Констанца уволили на два месяца раньше запланированного срока. Он отвечал за координацию военной помощи Киеву.