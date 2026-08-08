Москвичи с размахом отмечают День физкультурника

Сегодня отмечают праздник все поклонники спорта и здорового образа жизни. В России - День физкультурника. Поздравительную телеграмму в адрес атлетов и тренеров, любителей и профессионалов направил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что продвижение здорового образа жизни служит задачам развития страны. Власти продолжат обновлять и строить современную и доступную инфраструктуру.

В Москве праздник отмечают с размахом - в эти выходные на нескольких площадках пройдут мастер-классы и тренировки по 20-ти видам спорта. Только в Лужниках - фитнес, гребля, гонки с препятствиями и необычные тренажеры. Всё это - под хиты популярных артистов.