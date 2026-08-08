Собянин рассказал об обновлении поездов московского метро

За последние 10 лет Московский метрополитен получил более пяти тысяч новых вагонов. Для обновления подвижного состава Замоскворецкой линии оборудование производят в регионах, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

По темпам обновления поездов Москва занимает лидирующие позиции среди мегаполисов Европы и Америки. Программа модернизации метро помогает развивать транспортное машиностроение по всей России.

В ближайшие полтора года в столицу привезут ещё 700 новых вагонов. Они будут курсировать по Замоскворецкой и Рублёво-Архангельской линиям.

Заказы Москвы формируют производственные цепочки, в итоге российские предприятия успешно замещают импортные технологии. Например, Санкт-Петербург поставляет системы видеонаблюдения и дверные системы. Тверская область - климатическое оборудование и панели навигации, Татарстан - сиденья и кресла машиниста.