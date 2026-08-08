Мошенники стали заманивать россиян на сайты с дешёвыми товарами

Мошенники начали заманивать россиян на поддельные сайты, предлагая купить дешёвые товары. О новой преступной схеме рассказал в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Обычно аферисты присылают ничего не подозревающему гражданину сообщения в мессенджерах с предложением приобрести товары по существенно сниженным ценам. В сообщении есть фейковая ссылка на сайт популярного маркетплейса.

Далее, переходя по ссылке, пользователь попадает на фишинговый сайт, где происходит хищение его личных данных, а затем и финансов. Как только происходит покупка, связь с продавцом прекращается: товар не отправляется, а поддельный сайт или аккаунт исчезают из Сети.

Депутат рекомендовал россиянам пользоваться услугами проверенных интернет-магазинов и не переходить по подозрительным ссылкам, полученным от неизвестных отправителей.