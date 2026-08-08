Москвичи скоро почувствуют первое дыхание осени

В середине августа жара в Москве сменится прохладной погодой. В столичном регионе произойдёт климатический перелом между летом и осенью.

Первые два дня следующей недели будут ещё достаточно жаркими: термометры в столице поднимутся днём до отметок в 24-26 градусов. Не исключены короткие грозовые дожди.

В среду, 12 августа немного похолодает. Ночью уже будет прохладно – всего 10-15 градусов. Днём – от 17 до 22 тепла и кратковременный дождь. В последующие дни температура опустится ещё на 2-4 градуса, сообщает Гидрометцентр.