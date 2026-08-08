С утра 8 августа в небе над Россией сбили 443 беспилотника

С утра 8 августа в небе над Россией сбиты 443 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Средства ПВО сработали в Московской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской областях, в Крыму, на Кубани и над акваторией Чёрного и Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в течение дня 19 вражеских БПЛА, летевших к столице. В аэропорту "Внуково" днём в субботу вводились ограничения.

В ночь на 8 августа в небе над 15 российскими регионами уничтожено 397 дронов ВСУ. В Липецкой области и на Кубани пострадали мирные жители. На Кубани был атакован нефтеперерабатывающий завод, в Самарской области - промышленное предприятие.