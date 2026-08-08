Собянин рассказал о строительстве нового путепровода над трассой Солнцево - Варшавское шоссе

Новый путепровод над трассой Солнцево - Варшавское шоссе соединит Новоорловскую улицу в Ново-Переделкине и Проектируемый проезд №389 в районе Внуково. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что вскоре появятся съезды с Новоорловской улицы на магистраль Солнцево- Бутово – Видное. Ещё будет реконструирован участок Новоорловской улицы.

После интеграции путепровода в улично-дорожную сеть появится дублёр Боровского шоссе. Это значительно улучшит транспортную доступность Ново-Переделкино и Внуково, а также поможет снизить нагрузку на существующие магистрали.