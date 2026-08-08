В Турции и Болгарии обнаружены неизвестные беспилотники. Власти принимают меры и начали расследование.

Неизвестный беспилотник заметили в море примерно в 500 метрах от побережья турецкой провинции Сакарья, его передали подразделениям береговой охраны для обследования. По предварительным данным, взрывчатых веществ на борту дрона не было, сообщил телеканал NTV.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает, что Турция ограничила проход торговых судов через пролив Дарданеллы в Чёрное море из-за участившихся атак беспилотников.

Сегодня же в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии влетел беспилотник. Он взорвался примерно в одном километре от болгарской компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Власти выясняют принадлежность дрона.