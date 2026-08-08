Московский пенсионер передал мошенникам 18 миллионов рублей, положив их в духовку

В Москве 79-летний пенсионер отдал мошенникам 18 миллионов рублей. Часть этой суммы аферисты его убедили оставить в духовке плиты на съёмной квартире.

Сначала мужчина перешёл по неизвестной ссылке в интернете. После этого ему позвонил преступник и представился сотрудником службы по борьбе с мошенниками.

Далее пожилой москвич общался с фейковым специалистом финансового органа, ему пенсионер рассказал о всех своих накоплениях. Лжефинансист убедил мужчину в опасности хранения денег в банке.

В итоге по указанию аферистов пенсионер закрыл все свои банковские счета, а деньги в течение трёх недель частями привозил в квартиры по указанным ему адресам, сообщили в прокуратуре.

Правоохранительные органы устанавливают круг лиц, причастных к обману москвича.