Огромные потери у киевских радикалов на передовой. Наши бойцы продвигаются к Славянску и Краматорску, а также занимают позиции на окраинах стратегического города Орехов.

Если с Ореховым ещё придётся повозиться, то его посёлок–сателлит Малую Токмачку - ВСУ могут потерять в течение ближайших дней. Бойцы с мест сообщают, что как минимум треть Токмачки уже в руках российских штурмовиков.

В Краматорске о прорывах на нашу территорию противник уже и не мечтает. Тут бы свои позиции хоть как-то удержать. Авиация уничтожила места дислокации противника, наблюдательные пункты и с десяток машин. С каждым днём технический ресурс националистов всё больше уходит в минус.

Краматорский укрепрайон ВСУ медленно, но верно теряет фланги. Посёлок Дружковка наполовину занят российскими бойцами.