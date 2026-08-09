Силами ПВО России в ночь на 9 августа сбиты 153 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 153 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 18 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Крыму, Татарстане и на Кубани.

Тринадцать человек, включая двоих детей, пострадали при массированной атаке на Белгород. Также повреждены несколько многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты.