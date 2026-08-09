Названы имена новых героев спецоперации

Младший сержант Егор Гончаренко во время дежурства обнаружил приближение вражеских FPV-дронов и предупредил об угрозе личный состав. А сам из стрелкового оружия открыл огонь по целям и уничтожил их. Отважные действия Егора позволили предотвратить атаку боевиков и спасти жизни российских военных.

Рядовой Дмитрий Лаврентьев вместе с группой подвозил продовольствие и топливо мотострелкам и, обнаружив самодельное взрывное устройство, обезвредил его. А во время атаки вражеского беспилотника Дмитрий сбил FPV-дрон из стрелкового оружия. Наши бойцы продолжили движение и своевременно доставили груз на передовую