В "Шереметьево" две девушки опоздали на рейс и побежали за самолётом

Федеральная служба безопасности расследует инцидент в аэропорту "Шереметьево". Там две пассажирки, опоздавшие на посадку, нарушили требования безопасности и решили догнать уже отъезжающий самолёт. Из-за этого пришлось остановить буксировку лайнера.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажирки вышли на территорию дополнительных режимных ограничений. Сотрудники "Шереметьево" задержали нарушительниц и передали их Федеральной службе безопасности.

Сообщается, что угрозы безопасности пассажиров и выполнения полётов в результате этого происшествия не возникло.