В порту Одессы уничтожены склады со средствами РЭБ

Российские военные нанесли удары по военным складам с аппаратурой связи и средствами РЭБ в одесском порту. Об этом сообщает Министерство обороны.

Также поражены сухогрузы с военной техникой в порту Николаева и в акватории Чёрного моря.

Минувшей ночью были нанесены удары по предприятию ВПК и складу горюче-смазочных материалов в Киеве, а также по двум сухогрузам с военным имуществом в Чёрном море.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.