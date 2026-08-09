Путин поздравил строителей с праздником и назвал их надёжной опорой России

Сегодня в России отмечают День строителя. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что российские строители - надёжная опора страны. Благодаря их труду, преображается качество жизни людей.

По словам главы государства, за последние десять лет было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья, развиваются необходимая инфраструктура, экономический и промышленный потенциал государства.

"Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы. В различных регионах возводятся университетские кампусы мирового уровня, передовые медицинские центры. Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах", - сказал Путин.

Президент особо отметит труд строителей на воссоединённых территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. Там, в очень непростых условиях и в чрезвычайно сжатые сроки делается всё необходимое для восстановления нормальной жизни.