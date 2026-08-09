Путин рассказал о количестве введенных квадратных метров жилья

Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Днем строителя рассказал, сколько квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию за последние десять лет. Общее число приблизилось к 1 миллиарду, при этом около 1,3 миллиона человек получили новые квартиры по программам расселения аварийного жилищного фонда.



Президент отметил, что строительная область является основой для движения страны вперед. Он добавил, что вместе с жилищным строительством развивается и инфраструктура.



"В рамках Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды современные, удобные и вместе с тем самобытные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях, опорных населенных пунктах", - добавил он.



День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа.