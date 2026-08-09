Россиян ждет семь коротких недель в году

Россиян в 2027 году ждет семь коротких рабочих недель, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ.

"В 2027 году будет семь коротких рабочих недель. Две трехдневных и пять четырехдневных", — заявил он.



Первая короткая рабочая неделя будет в феврале — с 24 по 26 февраля. Еще одна трехдневная рабочая неделя ожидается в ноябре с 1 — по 3 ноября.



"Также будет четыре четырехдневных рабочих недели со вторника по пятницу — с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня. Завершится 2027 год четырехдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря с понедельника по четверг", — отметил эксперт.