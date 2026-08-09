В Японии минутой молчания почтили память жертв американской ядерной бомбардировки Нагасаки в 1945 году. Траурные мероприятия прошли в Парке мира.

Начало церемонии возвестили удары колокола. Он звонит в 10.45 по местному времени - именно в эти минуты восемьдесят один год назад самолёт армии США сбросил на мирных жителей бомбу под названием "Толстяк". От атомного взрыва тогда погибли 74 тысячи человек.

В этом году мэр города в своём обращении прямо сказал, что бомбардировку Нагасаки провели американцы. Это примечательно, ведь другие официальные лица который год предпочитают не напоминать Вашингтону и всему миру, кто несёт ответственность за трагедию. Три дня назад в Хиросиме также никто не назвал США.