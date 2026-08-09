На Сицилии проснулась Этна: власти закрыли аэропорт

"ТВ Центр" публикует завораживающие кадры из Италии. На острове Сицилия проснулся вулкан Этна - самый высокий из действующих в Европе.

С горной вершины мощным потоком стекает горящая лава. Раскалённая масса постепенно охлаждается, оставляя за собой фантастические пейзажи. Этна выбросила столб вулканического пепла, он поднялся вверх на сотни метров.

Облако ветром несёт на юг, пришлось временно закрыть местный аэропорт. Учёные зафиксировали на вулкане новый кратер, он образовался на склоне Этны на высоте почти три тысячи метров.