Медведи стали чаще выходить из леса к людям: почему это происходит

Нашествие медведей в самых разных регионах России. Косолапые всё чаще выходят к жилью, к людям, совсем перестали их бояться и нахально выпрашивают еду. Учёные утверждают, что поголовье медведей в стране увеличивается.

Грустный, уставший и невозмутимый. В Красноярском посёлке Высокогорский медведи чувствуют себя как дома. По-хозяйски изучают мусорные баки, до заката бродят по дворам, заходя даже на центральные улицы. Местным собакам пока удаётся заставить их убраться восвояси. Но люди переживают: как далеко косолапые смогут зайти.

Юный медведь все лето держит в тонусе жителей Ленского района в Якутии. Не боится ни света фар, не рёва двигателей. Видит цель - мусорку, и не замечает препятствий. На Сахалине медведица с детьми совершает утренний марш-бросок не в глухом лесу, а вдоль оживлённой трассы. Похоже, идёт процесс активной социализации медвежат.

Попытка жителей Камчатки отпугнуть косолапых от улова с помощью креативного пугала вызывает у мишек лишь улыбку. И желание познакомиться с этими страшилищами поближе.

Жизнь Александра полна парадоксов. Профессиональный якутский охотник кормит и растит попавших в беду медведей. А ещё к нему постоянно обращаются местные жители с просьбой защитить от разбушевавшихся и расплодившихся хищников.

Чиновники уверены: согласно подсчётам, медведей больше не становится. Как было 20 тысяч на всю республику, так и остаётся. Просто каждую встречу с косолапым теперь снимают и выкладывают в соцсеть.

В этом году вынесено более двухсот решений на регулирование численности медведей. Добыто 97 медведей. Но это, можно сказать, на уровне прошлого года. Учёные парируют, что такие цифры - мизер. На самом деле число медведей растёт. Охотников-медвежатников практически не осталось. Мясо хищника никому не нужно. Так что их небывалой активности способствует банальная борьба за территорию.