Собянин поздравил строителей с праздником: "Ваш труд лёгким не назовёшь"

С Днём строителя работников отрасли поздравил мэр Москвы. На своей странице в соцсети Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации. Благодаря ей около миллиона москвичей переедут в новые квартиры.

С января этого года в эксплуатацию ввели более семисот тысяч квадратных метров - это рекорд за годы работы программы. Всего в неё включены свыше пяти тысяч домов. За счёт применения новых технологий сократился средний срок возведения жилья. Архитектурные идеи и решения, формируемые в Москве, также активно внедряются в регионах России.

"Ваш труд лёгким не назовёшь. Но он сторицей окупается тем, что каждый день вы видите его реальные результаты. Спасибо работникам предприятий строительной индустрии", - отметил мэр в своём поздравлении.