В Минобороны Финляндии заявили, что не будут поставлять Киеву ракеты для систем Patriot, так как это противоречит национальным интересам. А на Банковой признали, что даже если получат лицензию от США, быстро развернуть производство на территории самой Украины не получится.

Страна столкнулась не только с дефицитом снарядов. Бензин по 100 гривен и "чёрная зима". В украинских медиа ощущение безнадеги. Уже сегодня минимальная цена на топливо составляет 90 гривен за литр. Ежедневно дорожает на две гривны. 80% генерирующих мощностей Украины уничтожено. Главарь режима признает: в стране не осталось целых тепловых подстанций. Даже самые упертые так называемые патриоты опасаются, что эта зима будет не чёрной, а последней. И призывают к миру.

Зеленский снова взмолился о прекращении огня, но выводить войска из Донбасса не желает. При этом, уже фантазирует о том, что после окончания конфликта страна якобы будет иметь мощные гарантии безопасности от США. Пока же американцы поддерживают разве что разведданными и морально. Ракет к Patriotам для Украины у них нет. Госдеп предполагает отправить Киеву устаревшее американское оружие из Турции: 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS, снаряды с запрещенными кассетными боеприпасами и 70 баллистических ракет ATAСMS.

Зеленский в интервью хорохорится, что Украина и сама может делать баллистические ракеты и уже осенью наносить удары по России. Но плохому актёру, как и танцору всё время что-то мешает. Оказывается, это Запад не готов поставлять комплектующие для производства, а скорее - для сборки западных ракет под видом украинских.