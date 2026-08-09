Пять человек погибли, ещё 25 ранены в результате новой варварской атаки киевских неонацистов на Белгородскую область. В числе пострадавших есть дети 4 и 9 лет. Один из раненых находится в крайне тяжёлом состоянии.

Украинские дроны и артиллерия целенаправленно били по жилым кварталам Белгорода. Как сообщили региональные власти, повреждены около 30-ти многоквартирных домов, магазины, административные здания, машины. Пострадавших госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права.