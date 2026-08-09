Российские войска освободили Васютинское и Торецкое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

Также в минувшие сутки были нанесены удары по военному аэродрому, объектам используемой в интересах ВСУ транспортной и энергетической инфраструктуры.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что российские силы ПВО сбили десять авиабомб, четыре реактивных снаряда HIMARS и 970 беспилотников противника. Потери ВСУ за сутки превысили 1 440 человек.

Ранее сообщалось, что ночью 9 августа российские военные нанесли новые удары по судам и портам Украины. В Одессе поражены склады ГСМ и портовый перевалочный комплекс. В Черноморске – склады ГСМ и военного имущества.