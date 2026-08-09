Москвичей пригласили на пикник ЦСКА по тэг-регби

Большой спортивный праздник в одном из самых живописных уголков Москвы. На Воробьёвых горах сегодня проходит пикник ЦСКА среди корпоративных команд по тэг-регби. Это бесконтактная версия классической игры.

Участвуют сотрудники крупнейших компаний, бизнеса, IT и столичного правительства. Формат - фестивальный, матчи - дружеские. Главная цель мероприятия - не столько победа, сколько общение.

Гостей ждет большая развлекательная программа: музыка, угощения, конкурсы для детей и взрослых. Каждая команда, которая представлена в турнире, готовит свое фирменное блюдо. Попробовать могут все желающие.