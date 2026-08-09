Инфантино грозит расследование из-за скандала с любовницей

Новые неприятности нависли над президентом ФИФА. Джанни Инфантино грозит расследование его деятельности на прежней должности - главы европейского футбола. Связано это с историей о предполагаемой любовнице спортивного функционера. Якобы во время их романа женщину необоснованно продвигали по службе и повышали зарплату, а после увольнения выплатили шестизначное выходное пособие.

Кроме того, Инфантино подозревают в стремлении нажиться на чемпионате мира. Он собирался продать некоторые права частным инвесторам. После публичного осуждения чиновник отказался от этой идеи, но было поздно.

Оппоненты по-прежнему требуют его отставки. УЕФА объявила о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА и намерена провести независимую экспертизу финансовой деятельности Инфантино.