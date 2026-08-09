Мошенники начали играть на родительских чувствах россиян

Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков. Аферисты рассылают СМС о подозрительных операциях по картам детей, а затем похищают деньги.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка", родителям предлагают проверить операции своих детей через специальный сервис. По присланной мошенниками ссылки ничего не подозревающие граждане попадают на фишинговые сайты.

Там родителям сообщают, что в государственных базах нет данных о родстве и требуют, чтобы они загрузили сканы паспортов, свидетельств о рождении и ввели пароли от приложений банков.

В итоге люди лишаются всех своих средств. Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не отправлять никому копии документов, а тем более свои пароли.