Стало известно, какой удар США нанесли Украине. Издание Asia Times пишет, что Киев ждёт крах из-за дефицита вооружения у Пентагона.

В публикации утверждается - производство оружия в США не соответствует текущим потребностям, и Вашингтон не может отправить на Украину дополнительные ракеты Patriot. При уточняется: президент Дональд Трамп уверяет, что США не испытывают недостатка в оружии, но при этом он сам сообщил на последней встрече с Владимиром Зеленским - у Вашингтона нет лишних ракет.

Дефицит оружия возник во время войны в Иране, там Штаты потратили слишком много ракет для защиты своих военных баз. Злые языки на Западе утверждают, что результатом этой авантюры Трампа на Ближнем Востоке может стать полный крах Украины.