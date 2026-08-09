Вучич после встречи с Зеленским накинулся на Европу

Президент Сербии назвал действия Европы против России гибридной войной. Это заявление Александр Вучич сделал практически сразу же после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

Лидер Сербии считает, что для завершения конфликта на Украине необходимо компромиссное решение, а не поражение какой-либо стороны. "Вы вооружили Украину и наложили санкции на Россию. Одновременно вы оказали финансовую поддержку Украине - что это, как не гибридная война против России?" - сказал он, обращаясь к коллективной Европе, в подкасте председателя правления медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Вучич уверен, что победить Россию нельзя, так как она является ядерной державой.

Накануне Вучич во время встречи с Зеленским публично выступил за территориальную целостность Украины и пообещал, что поддержит Киев в вопросе вступления в Евросоюз. А Зеленский, в свою очередь, поблагодарил сербского лидера за подготовку нового пакета гуманитарной помощи Киеву в областях энергетики и здравоохранения.