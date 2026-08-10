ПВО сбила 456 дронов ВСУ в ночь на 10 августа над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы в ночь на 10 августа. Дежурные средства ПВО сбили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дроны ВСУ были сбиты над территориями Брянской, Курской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Калужской областей. Также украинские беспилотники перехвачены и уничтожены над Тульской, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями. Вражеские БПЛА ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Татарстан.

Мэр Москвы сообщил о работе ПВО в столичном регионе в ночь на понедельник. Как написал Сергей Собянин в "Максе", противовоздушная оборона, по данным на 8 часов утра, сбила 18 украинских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.