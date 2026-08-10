Тщательная маскировка позволяет снайперам группировки "Центр" оставаться невидимыми для дронов противника. Перед наступлением стрелки занимают огневые позиции вдоль всего маршрута и прикрывают штурмовиков. Ни один ударный беспилотник врага не должен выполнить сброс боезаряда.

Защищают от БПЛА и десятки километров сетей, которые на основных направлениях передвижения наших колонн устанавливают подразделения инженерных войск. Одновременно наши бойцы всегда готовы к отражению атаки вражеских дронов. Так, один из них сбили прямо во время выполнения работ на участке автодороги Днепропетровского направления. Это оказался новейший ударный беспилотник самолётного типа "Хорнет". При падении он не сдетонировал. Разминировать пришлось уже на земле.

Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" группировки "Восток" уничтожил пункт управления дронами в Запорожской области. Несколько пристрелочных выстрелов, а затем залп полным пакетом реактивных снарядов. Поражены также живая сила и техника противника.

"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем, до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей. А также склад материальных средств, 53 БПЛА самолётного типа и 45 пунктов управления беспилотной авиацией", - заявил Дмитрий Миськов, офицер пресс-центра группировки "Восток".

В зоне ответственности группировки "Днепр" экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по личному составу и пункту управления ВСУ. Подразделения группировки "Север" продолжают расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Работают расчёты РСЗО "Град" - уничтожают замаскированные огневые точки врага и колонны техники на марше, перерезают пути снабжения частей ВСУ. Кадры объективного контроля подтверждают: все цели поражены и штурмовые подразделения успешно продвигаются вперёд.