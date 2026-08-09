Нанесён удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям на Украине

Российские войска ударили по Одесской ТЭЦ и семи украинским электроподстанциям. Об этом сообщили в Минобороны.

Также уничтожена инфраструктура газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области. Его в своих интересах использовали украинские военные.

Ранее сегодня сообщалось об освобождении двух населённых пунктов в ДНР. А минувшей ночью были нанесены новые удары по военным объектам в портах Украины. В Одессе поражены склады ГСМ и портовый перевалочный комплекс, а в Черноморске – склады ГСМ и военного имущества.