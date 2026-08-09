В Госдуме предложили увеличить отпуск для многодетных до 45 дней

Увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней предложили депутаты Госдумы.

Рабочий день молодых многодетных родителей редко похож на день обычного сотрудника. У родителей часто возникает потребность помочь ребенку, отвезти его в школу или в детский сад или просто провести с ним время. Также значительная часть времени уходит на поездки, кружки, обеспечение детских досуга и здоровья и решение многих других вопросов, отметили депутаты.

"Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска многодетных родителей до 45 календарных дней будет справедливым признанием того объема труда, который они несут ежедневно. Ведь если у них не остается свободного времени, то хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть. Иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье", — заявили в Госдуме.

У детей разного возраста много разных потребностей, которые необходимо помогать осуществлять родителям. Это становится дополнительной неоплачиваемой работой, поэтому родителям нужно дать возможность больше отдыхать и проводить время с детьми, считают в Госдуме.