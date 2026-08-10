Работодатели с 1 сентября не смогут устанавливать испытательный срок для матерей

При приеме на работу с 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до трех лет.



До 31 августа такое правило распространяется только на матерей с детьми до 1,5 лет. Такая мера поспособствует снижению стресса у матери, которая выходит на работу после длительного перерыва, связанного с уходом за ребенком, считают в Общественной палате.



Работодатели будут обязаны пересмотреть типовые трудовые договоры и изменить их условия в случае несоответствия новым правилам, а также в обязательном порядке осведомиться о наличии у женщины детей и об их возрасте.



Если работодатель установит испытательный срок сотруднику, для которого это запрещено законом, соответствующее условие трудового договора будет считаться недействительным и не подлежит применению.



"Работодателям необходимо приготовиться: просмотреть свои типовые трудовые договоры на предмет условия об испытательном сроке и локальные акты, где упоминается про испытательный срок. При трудоустройстве необходимо запрашивать сведения о детях у матерей", — добавили депутаты.