В колледжи и техникумы подали уже больше 3,2 миллиона заявлений

Абитуриенты подали уже более 3,2 миллиона заявлений в колледжи и техникумы, что на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.



Из 3,2 миллионов поданных заявлений 1,1 поданы в учреждения "Профессионалитета" —программы среднего профессионального образования, в которой задействованы не только колледжи, но и организации реального сектора экономики и других отраслей.



По результатам приемной кампании ожидается прием в колледжи порядка 1,4 миллионов детей. Сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом, сообщил Чернышенко.



На новый учебный год в колледжах и техникумах установлено около 880 тысяч бюджетных мест — на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Более 56% из них приходятся на технические профессии и специальности.