Тихоокеанский флот уничтожил вражеский десант в рамках учений

"Бастионы" при поддержке "Смерча" нанесли удар по отряду десантных кораблей условного противника. Это один из основных эпизодов масштабных учений Тихоокеанского флота.

По легенде, беспилотник "Форпост" морской авиации выявил группу вражеских судов и направил данные на командный пункт. Вскоре береговые ракетные комплексы "Бастион", развернутые на позициях на Камчатке, атаковали мишень крылатыми ракетами "Оникс", а экипаж корабля "Смерч" применил противокорабельную ракету "Уран". Все намеченные цели были успешно поражены, что подтвердили данные объективного контроля.

Задача учений - оборона морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока.