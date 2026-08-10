Итальянцы обомлели: древнее судно с сотнями амфор для вина нашли у Сицилии

Затонувшее судно римской эпохи обнаружено у берегов Сицилии. Оно находится на глубине 46 метров и заполнено сотнями амфор, которые обычно использовали для перевозки вина.

Ученые датируют находку II-I веками до нашей эры. Хорошо сохранились якорные штоки и свинцовая конструкция.

О древнем судне стало известно от местных жителей. Дальнейшую поисковую операцию провели итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии. Теперь специалисты приступили к детальному изучению артефактов и их сохранению.