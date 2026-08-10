В районе Ормузского пролива горит танкер с миллионом баррелей нефти

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряжённой. По сообщениям СМИ, в Ормузском проливе у побережья Омана горит нефтяной танкер. Его принадлежность пока не известна.

На этом фоне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с Оманом об условиях прохода через пролив, который, по сути, заблокирован, близки к завершению. Но движение возобновится только после того, как Вашингтон выполнит условия Тегерана: прекратит военные действия, снимет санкции и выплатит компенсацию за причинённый ущерб.

Стратегию Ирана пояснили в Корпусе Стражей Исламской Революции: сохранять контроль над проливом, пока враг не согласится со всеми требованиями и не признает поражения.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп в интервью изданию "Аксиос" отметил, что переговоры с Тегераном идут, но вполсилы. Между тем, Центральное командование США отчиталось: в регионе сейчас находится 20 американских кораблей, которые обеспечивают блокаду Ирана.