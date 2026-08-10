Миллион человек эвакуировали в Китае из-за удара мощного тайфуна

Мощный тайфун "Дельфин" обрушился на восточное побережье Китая. Под ударом стихии оказалась провинция Чжэцзян.

Скорость ветра местами достигала 42 метров в секунду. Ураган срывал крыши домов, валил деревья, затоплены сотни улиц. В двух главных аэропортах Шанхая отменены почти две тысячи авиарейсов. Приостановлено железнодорожное сообщение сразу в нескольких провинциях.

Центральная метеорологическая станция КНР ранее выпустила предупреждение красного, наивысшего уровня. Почти полмиллиона человек эвакуированы. По прогнозам метеорологов, "Дельфин" будет двигаться на запад и северо-запад страны и ослабеет к середине недели.