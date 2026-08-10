Российские войска окружили группы иностранных наемников под Харьковом. Как сообщили в силовых структурах, информация получена в результате допросов пленных боевиков ВСУ.

По данным силовиков, попали в окружение группы наемников из Бразилии и Испании. ВС России блокировали противника в Волчанском районе, передает ТАСС.

Военнопленные также показали, что украинским националистам из разведывательного батальона 425-го отдельного штурмового полка поставлена задача эвакуировать иностранцев. В случае, если эвакуация окажется невозможной, командованием ВСУ приказано наемников ликвидировать и обезобразить лица.